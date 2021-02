Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Le message de Rugani !

Publié le 2 février 2021 à 19h20 par La rédaction

Arrivé en prêt l'été dernier, Daniele Rugani a quitté Rennes dans les derniers instants du mercato hivernal. Le défenseur, qui n'aura que peu joué, a tout de même de tenu à exprimer quelques mots.

Prêté par la Juventus lors du dernier mercato estival, Daniele Rugani n'est jamais parvenu à s'imposer en Bretagne. Blessé à la cuisse gauche en octobre dernier, le défenseur italien n'aura porté le maillot du Stade Rennais que durant 90 minutes en Ligue 1 et 17 minutes en Ligue des Champions. Car oui, Rennes a annoncé ce lundi soir le départ de Daniele Rugani, d’un commun accord avec la Juve. Après quoi le joueur a publié, ce mardi, un message sur ses réseaux sociaux afin de remercier Rennes : « Je tiens à remercier le club et mes coéquipiers qu’ils me n’ont pas fait jamais manquer leur soutien. Ces derniers quatre mois dans une ville qui m’a mis à l’aise a été une expérience que je garderais toujours dans mon coeur. »