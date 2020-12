Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real, PSG, Tottenham… Sergio Ramos aurait enfin tranché !

Publié le 28 décembre 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que sa situation fait beaucoup parler, Sergio Ramos devrait bel et bien prolonger son bail avec le Real Madrid. Une rencontre entre le capitaine merengue et Florentino Pérez devrait avoir lieu dans les prochains jours pour boucler ce dossier.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, Sergio Ramos (34 ans) pourra négocier avec le club de son choix dès vendredi prochain. Une énorme menace pour la Casa Blanca, qui n’a toutefois pas décidé de s’activer pour régler ce dossier. En effet, Florentino Pérez a longtemps campé sur ses positions en refusant de répondre aux exigences de Sergio Ramos, voulant prolonger de plusieurs années avec le Real Madrid sans pour autant revoir ses émoluments à la baisse. Hormis pour la prolongation de Cristiano Ronaldo, le président de la Casa Blanca refuse de renouveler de plusieurs années les joueurs ayant dépassé 30 ans. Alors que Luka Modric aurait de son côté accepté de s’engager pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2022, ça bloquerait toujours pour Sergio Ramos selon les informations divulguées par Fabrizio Romano ce dimanche.

Après le PSG, José Mourinho et Tottenham se positionnent

De quoi maintenir éveillé l’intérêt des cadors européens pour Sergio Ramos. La presse espagnole indiquait ces dernières semaines que le PSG était à l’affût pour le capitaine merengue. Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs disposé à proposer un contrat colossal au champion du monde 2010 pour le convaincre de rejoindre la capitale française, mais il n’est pas le seul à vouloir profiter de sa situation contractuelle. Ce lundi, The Evening Standard révèle que José Mourinho surveillerait avec attention la situation de Sergio Ramos au Real Madrid. Les deux hommes se connaissent bien pour s’être côtoyé du côté du Santiago Bernabéu entre 2010 et 2013. Ainsi, l’avenir de Sergio Ramos semble encore très incertain, d’autant que le joueur a laissé planer le doute concernant son futur. « Nous verrons, nous verrons. Tout est en ordre, comme toujours », a-t-il lâché dimanche au micro de la Cuatro .

Une rencontre à venir pour finaliser la prolongation de Ramos ?