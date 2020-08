Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, un avenir tout tracé ?

Publié le 8 août 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid a chuté en Ligue des champions ce vendredi face à Manchester City. Alors que les rumeurs sur un possible retour à la Juventus ont pris de l’ampleur ces dernières heures, Zinédine Zidane devrait rester à la Casa Blanca la saison prochaine.

Zinédine Zidane a vu sa série d’invincibilité tomber en éclat ce vendredi. Après trois victoires consécutives en Ligue des champions (2016,2017,2018), le Real Madrid est tombé cette année en huitième de finale, battu par Manchester City (2-1 au match retour). Une élimination qui marque un véritable coup d’arrêt pour Zinédine Zidane qui réalisait jusque-là une saison étincelante. Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en janvier dernier, le club madrilène était également parvenu à refaire son retard en Liga pour glaner un nouveau titre de champion d’Espagne.Mais la Ligue des champions représentait un objectif majeur dans la saison du Real Madrid. De quoi remettre en question l’avenir de Zinédine Zidane ?

La piste Juventus prend de l’ampleur

Ce n’est pas la première fois de la saison que Zinédine Zidane se retrouve au centre de l'actualité en raison des prestations de son équipe. En octobre dernier, l’entraîneur français aurait été tout proche d’être viré de son poste en raison de résultats insuffisants. Finalement, le technicien avait sauvé sa peau grâce à une victoire en Ligue des champions face à Galatasaray. Mais son avenir fait de nouveau faire parler. D’autant plus que ses relations avec Florentino Perez n’ont pas toujours été au beau fixe. Le 10Sport.com vous annonçait en exclusivité le 16 septembre que des désaccords avaient existé entre Zinedine Zidane et son président notamment lors du dernier mercato estival. Le technicien a donc vécu un début de saison agité et la fin de cet exercice pourrait également être mouvementée. En effet, le Français n’est pas le seul à avoir connu une terrible désillusion ce vendredi. Suite à l’élimination de son équipe face à l’OL, Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions d’entraîneur de la Juventus ce samedi. Et pour le remplacer, le club turinois rêverait d’attirer…Zinédine Zidane. Plusieurs médias italiens indiquent que l’ancien international français serait la priorité du club de la Vieille Dame . Une information qui va dans le sens de celle diffusée par le 10 Sport.com il y a près de quatre mois. Nous vous annoncions en exclusivité le 19 avril dernier que les dirigeants de la Juventus multipliaient les contacts avec Zinédne Zidane. Toutefois, malgré les nombreux appels de la formation bianconera , le technciien devrait rester au moins une saison supplémentaire au Real Madrid.

Zidane voit son avenir s’écrire au Real Madrid