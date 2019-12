Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane s'est-il trompé avec Eden Hazard ?

Publié le 31 décembre 2019 à 1h30 par B.C.

Recruté pour 100M€ l'été dernier, Eden Hazard peine à convaincre au Real Madrid. De quoi faire naître quelques craintes au sujet de l'international belge.

Pour son grand retour à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane avait les idées claires concernant les joueurs qu'il souhaitait voir dans son équipe. Le Français visait notamment plusieurs stars, à l'image d'Eden Hazard, Paul Pogba ou Kylian Mbappé. Finalement, seul l'international belge est arrivé chez les Merengue en provenance de Chelsea, contre un chèque de 100M€, mais les premiers mois du numéro 7 n'ont pas été de tout repos.

Quatre mois de galère pour Eden Hazard

La condition physique d'Eden Hazard fait en effet parler en Espagne. L'attaquant de 28 ans a d'ailleurs lui-même reconnu être arrivé en léger surpoids pour la reprise de l'entraînement, et cela n'aurait pas du tout plu à Florentino Pérez, agacé de voir sa nouvelle vedette dans cet été. Au fil des semaines, Eden Hazard est parvenue à perdre ses kilos en trop, mais ses prestations n'ont jamais fait l'unanimité. Il faut dire que l'ancien de Chelsea est loin de ses statistiques anglaises, avec seulement 1 but inscrit et 4 passes délivrées en 13 apparitions. Pour ne rien arranger, Eden Hazard souffre actuellement d'une microfissure à la cheville droite subie lors du choc face au PSG (2-2) le 26 novembre dernier et ne devrait pas retrouver ses coéquipiers avant la fin du mois de janvier. Alors que Florentino Pérez privilégiait de son côté l'arrivée de Neymar l'été dernier selon plusieurs informations en provenance d'Espagne, Eden Hazard devra rapidement prouver à son entraîneur qu'il n'a pas eu tord de miser sur lui pour rebâtir le Real Madrid.