Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane en difficulté avec cet indésirable !

Publié le 12 septembre 2020 à 0h30 par H.K.

A la recherche d’un nouveau club pour Mariano Diaz, Zinedine Zidane pourrait bien être en difficulté dans ce dossier, puisque l'attaquant refuserait toujours de quitter le Real Madrid.

Mariano Diaz continue de poser problème concernant son avenir. L’attaquant dominicain, de retour au Real Madrid depuis 2 ans, fait partie des indésirables au Real Madrid, Zinedine Zidane ne comptant plus du tout sur lui. L’international dominicain serait courtisé par le Benfica Lisbonne, et un accord aurait, selon la presse portugaise, été trouvé entre le Real Madrid et le club lisboète. Cependant, Mariano Diaz n’aurait toujours pas trouvé d’accord, et Zidane pourrait commencer à s’impatienter…

Mariano aurait encore refusé une offre du Benfica