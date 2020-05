Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va devoir se frotter à ce nouveau riche…

Publié le 10 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid, Donny Van De Beek ferait également tourner la tête de Newcastle, sur le point d’être racheté par de riches investisseurs saoudiens. Et les discussions avec le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam se tiendraient déjà.

Après Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Hakim Ziyech, au tour de Donny Van de Beek ? Membre incontournable de l’épopée de l’Ajax Amsterdam la saison passée en Ligue des champions, Van de Beek devrait sauf énorme revirement de situation, plier bagage à l’intersaison. En effet, comme le directeur général Edwin Van der Sar l’a assuré pour Reuters, un accord a été passé entre le club néerlandais et le joueur pour un transfert cet été en cas d’offre jugée satisfaisante. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité le 28 avril dernier que Newcastle faisait irruption dans ce dossier dans lequel le Real Madrid semblait être le favori jusqu’ici. Mais l’arrivée des Magpies risquent de chambouler les plans merengue et de Zinedine Zidane.

Discussions avec Newcastle pour Van de Beek

D’après les informations de Nicolo Schira, Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, en passe de racheté Newcastle, cultiverait le désir de témoigner de l’arrivée de Donny Van de Beek à Newcastle. Des négociations avec l’agent du joueur de l’Ajax Amsterdam auraient déjà lieu. Le Real Madrid aura donc fort à faire pour s’attacher les services de Van de Beek, également dans le viseur d’Everton. Affaire à suivre.