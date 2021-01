Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sous la menace d’un licenciement ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2021 à 21h30 par Th.B.

Bien que son Real Madrid ne soit pas au mieux ces derniers temps, Zinedine Zidane ne devrait pas être remercié par ses dirigeants qui lui laisseraient jusqu’à la fin de la saison pour inverser la tendance.

Le Real Madrid pourrait-il licencier Zinedine Zidane d’ici juin 2022, soit la fin de son contrat ? Compte tenu des derniers résultats du club merengue et particulièrement en Super Coupe et en Coupe du roi, compétitions dans lesquelles le champion d’Espagne a été éliminé, tout option semblerait envisageable à l’instant T pour l’entraîneur du Real Madrid. D’ailleurs, les doutes commenceraient à se faire nombreux en interne concernant la capacité de Zidane à amener l’équipe à ses objectifs. C’est du moins l’information que le quotidien madrilène As a divulgué dans ses colonnes ce jeudi. Néanmoins, à court terme, la position de Zidane serait simplement fragilisée, et pas menacée.

Un agacement, mais pas de licenciement en vue