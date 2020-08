Mercato - Real Madrid : Zidane snobé par une pépite que tout le monde s’arrache !

Foot - Mercato - Real Madrid

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kai Havertz figure dans la short-list de Zinedine Zidane. Mais l’international allemand du Bayer Leverkusen ne voudrait absolument pas rejoindre le Real Madrid. Explications.

Malgré la pandémie du Covid-19 et les retombées économiques que la crise sanitaire a engendré, Zinedine Zidane voit au moyen terme et aimerait s’attacher les services de certaines pépites du football européen, à l’instar d’Eduardo Camavinga, de Kai Havertz et de Jadon Sancho comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité au début du mois de juin. Cependant, et ce toujours selon nos informations exclusives, Chelsea et les deux clubs de Manchester sont sur les rangs pour Havertz. Et l’international allemand de 21 qui évolue au Bayer Leverkusen aurait tranché pour son prochain challenge.

Journaliste spécialisé sur le mercato, Nicolo Schira a fait un point sur l’actualité de Chelsea. Sur son compte Twitter , le journaliste a fait état de l’avancée du deal Ben Chilwell qui serait bouclé et celui de Kai Havertz. Les Blues voudraient mener à bien cette opération et proposeraient pas moins de 90M€ bonus compris au Bayer Leverkusen qui en réclamerait toujours 100M€. De son côté, Kai Havertz ferait le forcing pour rejoindre Chelsea. Le Real Madrid ne semblerait pas être une option pour l’Allemand.

Done deal! Ben #Chilwell to #Chelsea from #Leicester. 5-year contract. Then #Blues want to close Kai #Havertz. M.Granovskaia will raise the bid from €80M (add-ons included) to €90M (bonuses included). #Leverkusen ask always €100M to sell him, but Kai are pushing to join #CFC https://t.co/fzZmD25v7x