Mercato - Real Madrid : Zidane règle une grosse incertitude du mercato !

Publié le 26 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos suscite de nombreuses interrogations en Espagne, Zinedine Zidane a affiché un souhait très clair sur le capitaine du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, et alors qu’il est âgé de 34 ans, Sergio Ramos va bientôt devoir faire un choix décisif pour son avenir : quitter librement le club merengue dans un an, prendre sa retraite ou bien prolonger son bail. Les spéculations vont bon train à ce sujet depuis quelque temps, et alors qu’il est question d’une prolongation de contrat à venir, Zinedine Zidane a pris position sur l’avenir de Sergio Ramos.

« Il doit prendre sa retraite ici »