Mercato - OM : Dimitri Payet est fixé pour son mercato estival ?

Publié le 26 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM sera dans l’obligation de vendre cet été, Dimitri Payet semble quant à lui bien parti pour continuer l’aventure au sein du club phocéen la saison prochaine.

« Les stars de l’OM, Payet, Thauvin et Mandanda, sont-elles à vendre ? Non, il n’y a pas de soldes à l’OM (…) On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pérenne », confiait récemment Jacques-Henri Eyraud au micro d’Europe 1, assurant donc que Dimitri Payet (33 ans) ne quitterait pas l’OM cet été. Le discours semble donc clair sur ce dossier, et d’ailleurs, Payet avait lui-même dégagé une tendance allant dans ce sens fin mai sur son avenir à l’OM.

« Je pousserai au max avec l’OM »