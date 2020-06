Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a prévu un grand plan de dégraissage !

Publié le 25 juin 2020 à 22h00 par H.G.

Alors qu’ils arriveront tout deux au terme de leur contrat en juin 2021, Arturo Vidal et Ivan Rakitic ne devraient pas être retenus par le FC Barcelone cet été. Le club catalan se serait même d’ores et déjà lancé en quête de points de chute pour ses deux joueurs.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif cette saison, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris la décision de lui apporter un coup de fraicheur dans plusieurs secteurs. L’entrejeu aurait notamment été pointé du doigt comme l’un des chantiers prioritaires, et celui-ci pourrait prochainement enregistrer l’arrivée de Miralem Pjanic en provenance de la Juventus en incluant dans l’opération Arthur Melo. En effet, comme l’ont annoncé bon nombre de médias espagnols et italiens ce jeudi, un accord aurait été trouvé entre les Bianconeri et le Brésilien de 23 ans, chose qui devrait permettre au deal se concrétiser très prochainement. Parallèlement, le FC Barcelone aurait également l’intention de dégraisser son milieu, aussi bien pour offrir une place de choix à Miralem Pjanic que pour offrir un rôle dans la rotation à certaines de ses jeunes pousses telles que Riqui Puig, Pedri ou encore Francisco Trincao. Et dans cette optique, deux joueurs seraient particulièrement pointés du doigt : Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Rakitic aimerait retourner au FC Séville, Vidal vers un retour en Serie A