Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message pour l’été prochain…

Publié le 13 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Real Madrid du côté d’Arsenal, Dani Ceballos a évoqué son avenir et a fait part de ses incertitudes.

Alors qu’il n’entrait pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid, Dani Ceballos a été prêté à Arsenal l’été dernier pour aller chercher davantage de temps de jeu. Le meneur de jeu espagnol n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en Angleterre, et il a même été question que son prêté soit cassé cet hiver pour retourner au Real Madrid. Ceballos est finalement resté à Arsenal, mais il n’a pas encore tranché pour son avenir…

« Je suis focalisé sur Arsenal »