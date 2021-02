Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un gros soutien pour son avenir !

Publié le 28 février 2021 à 23h00 par La rédaction

Récemment critiqué pour ses résultats aux Real Madrid, Zinédine Zidane voit son avenir s'inscrire en pointillé. Pourtant, le technicien français est toujours soutenu par certains observateurs du club merengue, à l'instar de Rivaldo.

Zinédine Zidane n’aura jamais semblé aussi proche d’un départ prématuré du Real Madrid. En grande difficulté cette saison, le technicien français peine à trouver la solution pour remédier durablement aux problèmes des Merengue . S’il a toujours réussi à sauver sa peau au cours de la saison, sa place ne serait toujours pas assurée pour l'année prochaine. Le jeu produit par le club madrilène ne plaît pas forcément aux supporters et les résultats s’en ressentent. Ainsi, les rumeurs d’un départ de Zidane en fin de saison n’auront jamais été si nombreuses. Le technicien tricolore a cependant toujours le soutien de certains observateurs, qui trouvent incompréhensible que l’on puisse s’en prendre à Zidane de la sorte.

« Zidane peut encore guider le Real vers une saison de succès s’il continue à développer son travail si solide »