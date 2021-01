Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prévient le PSG pour Sergio Ramos !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h00 par B.C.

Actuellement, le Real Madrid doit gérer la situation de certains joueurs arrivant en fin de contrat, à commencer par Sergio Ramos. Sans entrer dans les détails, Zinedine Zidane espère de son côté que tout sera rapidement réglé.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour prolonger, et cela semble parti pour durer. En effet, l’international espagnol refuserait de revoir à la baisse son salaire et voudrait renouveler son bail pour plusieurs années tandis que Florentino Pérez campe sur ses positions en pleine crise du Covid-19. Le PSG suivrait notamment de près la situation de Sergio Ramos, mais ce dernier n’est pas le seul arrivant en fin de contrat puisqu’il en est de même pour Luka Modric et Lucas Vazquez. Le premier cité aurait déjà trouvé un accord, mais ça coincerait pour l’attaquant espagnol.

« Ramos, Vazquez… Je ne veux pas que leur avenir soit loin du Real Madrid »