Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare son premier gros coup de 2021 !

Publié le 6 janvier 2021 à 10h30 par B.C.

Alors qu’il devrait quitter le Bayern Munich à l’issue de la saison, David Alaba pourrait rebondir au Real Madrid. L’entourage de l’Autrichien serait effectivement en contact avec la Casa Blanca en vue de l’été prochain.

Malgré la crise du Covid-19, le mercato devrait être animé dans les prochaines semaines. En effet, plusieurs grands joueurs arrivent en fin de contrat et pourraient changer d’air, à l’instar de Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore David Alaba. L’Autrichien n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Bayern Munich pour sa prolongation, et son départ semble d’ores et déjà acté à l’issue de la saison. Le PSG, Manchester City ou la Juventus seraient intéressés par les services du défenseur polyvalent, mais c’est bien le Real Madrid qui semble en pole dans ce dossier.

Le Real Madrid passe à l’action pour Alaba