Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ouvre la porte à un départ d’une de ses stars !

Publié le 25 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Le lifting du Real Madrid ne serait clairement pas terminé. Et un gros nom pourrait bien quitter l’effectif de Zinedine Zidane cet été.

Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, le Real Madrid pourrait encore exaucer les souhaits de Zinedine Zidane. Les changements pourraient encore intervenir au sein de l’effectif merengue, même si la crise causée par le coronavirus vient chambouler les plans. Ainsi, au sein de la Casa Blanca, on rêverait toujours de Paul Pogba, tandis qu’Eduardo Camavinga et Erling Braut Haaland font également saliver le Real Madrid. Mais pour cela, il va falloir faire de la place et c’est Luka Modric qui pourrait pourquoi pas en faire les frais.

La fin pour Modric ?