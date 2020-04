Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à un gros dilemme pour cette pépite !

Publié le 11 avril 2020 à 1h00 par D.M.

Prêté à Leganés, Oscar Rodriguez ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Le Real Madrid souhaiterait le conserver sans pour autant lui garantir un temps de jeu suffisant. Un départ pourrait être la solution la plus adaptée.

Prêté depuis août 2018 à Leganés par le Real Madrid, Oscar Rodriguez (21 ans) poursuit sa progression au sein du club espagnol. Auteur de sept buts cette saison, le milieu offensif se montre performant. Mais Oscar Rodriguez voit son prêt prendre fin à l’issue de la saison et devrait retourner au Real Madrid. Mais à l’instar de plusieurs jeunes joueurs, l'ancien membre du Castilla n’a pas la garantie d’obtenir du temps de jeu et pourrait ainsi quitter la Casa Blanca la saison prochaine..

Nouveau prêt pour Oscar Rodriguez la saison prochaine?