Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez se prononce sur le mercato hivernal !

Publié le 13 janvier 2020 à 11h30 par J.-G.D.

Malgré les pistes sur le marché des transferts, le Real Madrid ne se montrera pas actif en janvier selon les propos de Florentino Pérez, président du club.

Entre les possibles arrivées et les éventuels départs, le Real Madrid aurait du pain sur la planche en ce mercato hivernal. Zinedine Zidane tenterait de trouver une solution pour Mariano et Brahim Diaz. L'entraîneur merengue compterait également recruter au milieu de terrain. Le profil de Christian Eriksen serait toujours dans les tuyaux, le N°23 de Tottenham étant libre en juin prochain. Une occasion en or concernant le Danois, tout en tentant de conclure le renfort de Reinier Jesus (Flamengo). Plusieurs dossiers à gérer dans les bureaux de Florentino Pérez, mais le président du Real Madrid fait une grande annonce sur le mercato.

« Des renforts cet hiver ? Il n’ y en aura pas »