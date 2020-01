Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est déterminé à vendre l’une de ses stars !

Publié le 13 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà proche de quitter le Real Madrid l’été dernier, Gareth Bale ferait toujours partie de la liste des indésirables de Zinedine Zidane qui serait prêt à écouter les offres cet hiver pour l’ailier gallois.

« Gareth Bale n'ira nulle part cet hiver et l'été prochain, il est très peu probable qu'il parte », indiquait récemment l’agent de Gareth Bale, assurant donc que l’ailier gallois ne quitterait pas le Real Madrid d’ici la fin du mercato hivernal. Pourtant, alors qu’il était déjà tout proche de rallier la Chine l’été dernier avant que l’opération ne finisse par capoter, Bale ne semble plus avoir un grand avenir au Real Madrid.

Zidane voudrait toujours vendre Bale

Comme l’a révélé Ok Diario dimanche, Zinedine Zidane ne voudrait plus de Gareth Bale au sein de l'effectif du Real Madrid. Ainsi, les offres concernant l’ancien joueur de Tottenham devraient retenir toute son attention cet hiver, et l’entraîneur français semble bel et bien déterminé à le pousser vers la sortie. Reste à savoir qui tentera sa chance avec Bale…