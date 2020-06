Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est prévenu pour Camavinga !

Publié le 30 juin 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 20h34

Ciblé par le Real Madrid et le PSG, Eduardo Camavinga semble promis à un bel avenir. Alors que certaines rumeurs l’envoyaient vers un départ, Rennes est prêt à tout pour le conserver et les dernières déclarations de son directeur sportif, Florian Maurice, illustrent parfaitement l’état d’esprit des Rennais pour leur pépite. Explications.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga semble déjà avoir l’Europe à ses pieds. Auteur de 25 très bons matchs en Ligue 1, le natif de Miconje (Angola) a participé pleinement à la troisième place rennaise, synonyme de Ligue des Champions. Une première saison sous le signe du talent et de l'insouciance qui ont attiré de nombreux clubs. Le PSG et le Real Madrid seraient très intéressés par le profil du jeune milieu rennais. Apprécié par Zinédine Zidane en interne, Camavinga serait une des priorités estivales du Real Madrid, à tel point que le club espagnol avait lancé une première offensive XXL. Comme le10sport l’a révélé le 5 juin, le Real Madrid a proposé un montant de 50 millions d'euros au Stade Rennais pour Eduardo Camavinga. À ce montant fixe, les Madrilènes ont ajouté 10 millions d'euros en plus de bonus, pour porter l'offensive à un montant global de 60 millions d'euros. Une proposition qui n’a pas du tout convaincu Rennes, qui n’est pas près de se séparer de son joyau.

« On a envie de continuer avec lui »

Interrogé sur RMC sur un possible départ de Camavinga vers le Real Madrid, Florian Maurice, le directeur sportif rennais, a été clair « Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir. On a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. C’est un très bon garçon, un super joueur. » Des déclarations qui jettent un sérieux coup de froid à un départ d’Éduardo Camavinga vers le Real Madrid. Zinedine Zidane va donc devoir redoubler d’efforts pour parvenir à signer la pépite rennaise face à l'intransigeance des Bretons. Rennes ne veut pas faire la même erreur que dans le passé avec le départ d’Ousmane Dembélé pour 15 M€ seulement...

« Aucune intention de le laisser partir »