Mercato : Rennes n’abandonne pas la piste Mohammed Salisu

Publié le 30 juin 2020 à 20h10 par La rédaction

Courtisé par le Stade Rennais, le jeune défenseur central ghanéen Mohammed Salisu serait toujours courtisé par Florian Maurice, qui n’abandonnerai toujours pas la piste menant au défenseur du Real Valladolid.