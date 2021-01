Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision imminente pour l'avenir de Zidane ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid traverse une saison 2020/2021 délicate, la direction du club de la capitale espagnole aurait l’intention de prévoir de grands changements en vue de l’été prochain, et non dans l'immédiat.

Le Real Madrid est une nouvelle fois en crise cette saison. Et pour cause, le club madrilène reste sur deux défaites consécutives face à l’Athletic Club (2-1) la semaine dernière en Supercoupe d’Espagne et ce mercredi en Copa del Rey (2-1) contre le CD Alcoyano, modeste écurie évoluant en troisième division espagnole. De ce fait, AS a annoncé ce jeudi que la question de l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid était de nouveau dans l’air, même si le technicien français n’aurait rien à craindre dans l’immédiat.

De grandes décisions à venir en fin de saison au Real Madrid ?