Mercato - Real Madrid : Zidane déjà fixé pour cette ancienne piste du PSG ?

Publié le 18 mars 2021 à 0h00 par A.C.

Sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2024, Sergej Milinkovic-Savic plairait beaucoup à Zinedine Zidane et au Real Madrid.

Par le passé, Sergej Milinkovic-Savic a été l’objet des convoitises de Leonardo. Sur le 10sport.com nous vous avons en effet expliqué comment le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenté de recruter le milieu de la Lazio, finalement sans succès. Désormais, c’est le Real Madrid qui serait tombé sous le charme du Serbe. Un intérêt qui semble d’ailleurs réciproque. « Je rêve de jouer pour le Real Madrid depuis que je suis enfant » avait expliqué Milinkovic-Savic il y a un peu plus d’un mois, au micro de Nova TV . « C'est le plus grand objectif de ma carrière et je ferai de mon mieux pour y parvenir ». Il faudra toutefois y mettre le prix, puisqu’en Italie on assure que la Lazio aurait refusé des offres de plus de 100M€, ces dernières années.

Milinkovic-Savic remet tout à plus tard