Mercato - Real Madrid : Zidane connaît le prix stratosphérique de Jadon Sancho !

Publié le 25 juin 2020 à 11h00 par B.C.

Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, Zinedine Zidane suit de près Jadon Sancho dans l'optique de rajeunir l'effectif du Real Madrid. Cependant, le Français devrait avoir du mal à parvenir à ses fins dès cet été.

En revenant au Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane avait un objectif clair en tête : reconstruire un effectif merengue vieillissant et en fin de cycle. Ainsi, progressivement, le Français a mis en place un gros chantier long de plusieurs années. L'été dernier, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy ou encore Eden Hazard ont débarqué dans la capitale espagnole, et Zidane ne compte pas s'arrêter là. Kylian Mbappé reste sa grande priorité, mais le Français suit également de près Eduardo Camavinga, Kai Havertz et Jadon Sancho comme vous l'a annoncé le 10 Sport. Mais ce dossier s'annonce compliquer à boucler.

Jadon Sancho fixé à 130M€ ?