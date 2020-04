Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un énorme rebondissement dans le feuilleton Bale ?

Publié le 4 avril 2020 à 17h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid cet été afin d’avoir du temps de jeu ailleurs, à condition que les dirigeants merengue se montrent moins gourmands sur l’indemnité de transfert.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais et les sorties médiatiques de Zinedine Zidane l’été dernier pendant le mercato ne font qu’affirmer sa position sur la question de l’avenir de Gareth Bale. L’entraîneur du Real Madrid souhaiterait passer à autre chose et se séparer du Gallois. Lors de la prochaine session des transferts, Zidane compterait se débarrasser une fois pour toute de l’ailier merengue. Et Gareth Bale ne serait plus contre un départ du Real Madrid alors qu’il dispose d’un contrat le liant au club merengue jusqu’en juin 2022.

Bale finalement ouvert à un départ ?