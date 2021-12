Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un deal Benzema-Manchester City ? La réponse

Publié le 30 novembre 2021 à 22h20 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que Guardiola envisagerait une offensive pour amener Karim Benzema à Manchester City. Analyse.

En Espagne, le quotidien Super Deporte a révélé que Pep Guardiola envisagerait de faire venir Karim Benzema à Manchester City, dès que ce serait possible, le technicien des Citizens étant un grand fan du profil collectif et des qualités de finisseur du Français.

En l’état, aucune ouverture apparente

Le média ajoute qu’en l’état Manchester City n’a pas encore lancé d’offensive. Et pour cause. Quand bien même Guardiola a l’idée Benzema en tête, il apparaît aujourd’hui très improbable qu’elle se concrétise dans les faits, et ce pour une raison simple : en l’état, aucun élément ne permet de croire que le Real Madrid ou l’attaquant tricolore envisage un départ. Benzema disposera encore d’un an de contrat l’été prochain et l’hypothèse la plus probable reste qu’il prolonge une nouvelle fois son contrat. Manchester City ne sera en mesure de poser des jalons qu’à partir du moment où Benzema ne prolonge pas.