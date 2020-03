Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers le recrutement d’un nouveau gardien pour Zidane ?

Publié le 29 mars 2020 à 11h00 par H.G.

Alors qu’Alphonse Areola ne devrait pas rester au Real Madrid la saison prochaine, le club madrilène pourrait devoir jeter son dévolu sur un nouveau gardien l’été prochain en sondant le marché des transferts.

Si Thibaut Courtois semble indéboulonnable au Real Madrid du fait de ses très bonnes performances réalisées cette saison, tout l’enjeu des Merengue sera de lui trouver une doublure pour le prochain exercice. Cette année, le rôle a été tenu par Alphonse Areola, mais le gardien prêté le temps d’une saison par le PSG ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid pour être le deuxième homme derrière Thibaut Courtois dans la mesure où il aimerait avoir du temps de jeu pour postuler à une place dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2021, comme l’a indiqué Mundo Deportivo ce dimanche. Par conséquent, la Casa Blanca pourrait bien n’avoir d’autre choix que de se tourner vers le marché l’été prochain, d’autant plus que les autres gardiens dont elle dispose ont besoin de temps de jeu pour progresser.

Le Real Madrid pourrait recruter une nouvelle doublure si l’occasion se présente