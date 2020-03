Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une volonté forte affichée par Harry Kane ?

Publié le 13 mars 2020 à 20h30 par A.C.

Pisté par le Real Madrid ou encore la Juventus, Harry Kane semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Après une finale de Ligue des Champions la saison dernière, Tottenham a échoué au stade des huitièmes de finale cette saison. Un échec qui pourrait avoir des grosses répercussions sur l’avenir du capitaine Harry Kane. Absent pour cause de blessure, l’attaquant va avoir 27 ans en juillet prochain et en Angleterre, on assure qu’il serait prêt à changer de club, afin de remporter enfin un trophée majeur dans sa carrière. Il n’en fallait pas plus pour alerter le Real Madrid et la Juventus, qui rêvent de s’attacher les services de Kane.

Harry Kane souhaiterait bien quitter Tottenham