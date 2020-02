Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une voie royale pour Zidane pour cet international italien ?

Publié le 4 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Gianluigi Donnarumma, le Real Madrid serait susceptible de s’attacher les services de l’Italien l’été prochain, le Milan AC ayant décidé de ne pas bloquer son portier souhaitant renflouer ses caisses.

Avec la vente de Keylor Navas au PSG et le prêt d’Alphonse Aréola qui arrivera à expiration en juin prochain, le Real Madrid se pencherait sur la question du recrutement d’un nouveau gardien de but en marge de la saison prochaine. Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane tiendrait Gianluigi Donnarumma en haute estime et verrait d’un bon oeil son éventuelle arrivée à la Casa Blanca . Et d’après les nouvelles divulguées de l’autre côté des Alpes, le Real Madrid aurait un vrai coup à jouer.

Un départ inéluctable du Milan AC pour Donnarumma ?