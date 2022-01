Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution trouvée pour ces deux indésirables d'Ancelotti ?

Publié le 9 janvier 2022 à 22h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque Getafe souhaiterait s'offrir les services de Mariano Diaz. Sachant que le buteur du Real Madrid ne voudrait en aucun cas faire ses valises, le club emmené par Quique Sánchez Flores pourrait se rabattre sur Borja Mayoral, un autre joueur de la Maison-Blanche.

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a montré depuis le début de la saison qu'il ne comptait pas vraiment sur tous les joueurs de son effectif. Peu utilisé ces derniers mois, Isco, Gareth Bale, Luka Jovic et Mariano Diaz font plus que jamais offices d'indésirables à la Maison-Blanche . Malgré tout, Carlo Ancelotti aurait bien du mal à trouver un nouveau club à ces joueurs. Et lorsqu'il parvient à dénicher un point de chute, le coach du Real Madrid doit faire face à un tout autre obstacle.

Getafe en pince pour Mariano Diaz, mais...