Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision tonitruante prise par cette piste à 0€ de Leonardo ?

Publié le 9 janvier 2022 à 21h45 par P.L.

En quête de renfort, le PSG songerait à recruter Franck Kessié lorsqu'il sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais l'Ivoirien pourrait finalement prendre une décision qui serait en mesure de ruiner les plans de Leonardo.

L’été dernier, le PSG a fait quelques bonnes affaires sur le marché des transferts en recrutant certains joueurs comme Lionel Messi et Sergio Ramos gratuitement. En vue du prochain mercato estival, Leonardo souhaiterait répéter l’opération. Dans cette optique, le directeur sportif brésilien surveillerait avec attention plusieurs joueurs dont les contrats arrivent à leur terme en juin prochain. Sur la liste du Brésilien, on peut retrouver le nom de Franck Kessié. Incontournable dans le onze de Stefano Pioli, l’Ivoirien n’a toujours pas prolongé. Cependant, l’AC Milan ne compterait pas se laisser faire dans le dossier. Et le joueur de 25 ans pourrait être amené à trancher prochainement pour son avenir.

Kessié pourrait finalement rester à Milan