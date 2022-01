Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination d'Alvaro Gonzalez déjà connue ?

Publié le 9 janvier 2022 à 21h10 par A.D.

Alors que Jorge Sampaoli ne voudrait plus de lui à l'OM, Alvaro Gonzalez pourrait poser ses valises à Valence avant la fin du mois de janvier. Selon la presse espagnole, le défenseur marseillais serait la priorité hivernale du club Che. D'ailleurs, la direction de Valence serait déjà en contact avec Pablo Longoria pour boucler un prêt.

Sachant que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Alvaro Gonzalez pourrait ne pas finir la saison à l'OM. En effet, selon les dernières informations de L'Equipe , le défenseur marseillais ne serait plus dans les plans de Jorge Sampaoli, avec qui ses relations seraient compliquées. Et pour se relancer en dehors de Marseille, Alvaro Gonzalez pourrait migrer en Espagne, plus précisément à Valence.

L'OM et Valence en contact pour Alvaro Gonzalez ?