Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie identifiée pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 10 février 2021 à 0h30 par La rédaction

Proche de l’actuel entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, Pedrag Mijatovic a indiqué qu’Isco était dans le viseur du club andalou.

Ne faisant pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane depuis le début de la saison, Isco espérait profiter du départ de Martin Odegaard à Arsenal et de la blessure de Federico Valverde pour tenter d’obtenir du temps de jeu. Mais malgré ces absences au milieu de terrain, le technicien français a décidé, ces dernières semaines, de laisser le joueur espagnol sur le banc. Une situation intenable pour Isco, annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal et qui pourrait envisager un transfert à la fin de la saison.

« Lopetegui est un de mes amis et je sais qu'il l'aime beaucoup »