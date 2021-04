Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste prestigieuse se précise pour Camavinga !

Publié le 15 avril 2021 à 16h00 par T.M.

Visiblement décidé à quitter Rennes à la fin de la saison, Eduardo Camavinga intéresserait du beau monde et notamment le Bayern Munich.

A 18 ans, Eduardo Camavinga pourrait bien aller voir plus haut. Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, l’international français a tapé dans l’oeil de nombreux cadors européens, séduits par le talent du milieu de terrain de Bruno Génésio. Et si Camavinga est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club breton, l’heure du départ aurait sonné. En effet, selon les dernières informations, le Rennais aurait fait le choix de ne pas prolonger afin de faciliter son départ cet été puisqu’il ne devrait pas être autorisé à partir libre dans un an.

Camavinga ciblé, mais trop cher ?