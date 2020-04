Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste à oublier pour Zidane ?

La tâche du Real Madrid pour Fabian Ruiz s’annonce très dure. Les dirigeants du Napoli ne semblent en effet pas du tout vouloir laisser filer le joueur...

Depuis son départ de l’Espagne en 2018, le Real Madrid et le FC Barcelone s’en mordent les doigts. A L’époque, Fabian Ruiz avait rejoint le Napoli pour « seulement » 30M€. Désormais, il en vaudrait près de 100M€, à en croire la presse italienne. Le milieu brille depuis son arrivée en Serie A et, forcément, les deux géants de Liga souhaitent le rapatrier. Le Real Madrid de Zinedine Zidane et le Barça ne sont d’ailleurs pas seuls, puisque Pep Guardiola aimerait également attirer Ruiz à Manchester City.

Fabian Ruiz, mission presque impossible ?