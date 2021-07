Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 70 M€ dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 20 juillet 2021 à 12h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de nombreux clubs européens, Erling Haaland aurait fait l’objet d’une première offensive de la part de l’un de ses prétendants.

Auteur d’excellentes performances depuis un an et demi et son arrivée au Borussia Dortmund contre seulement 20 M€, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Le Real Madrid et Chelsea sont les deux clubs annoncés avec le plus d’insistance sur ses traces. Cependant, pour l’heure, le club de la Ruhr ne voudrait pas se séparer de son joueur qui possèdera une clause libératoire fixée à 75 M€ au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Chelsea a offert 70 M€, mais…