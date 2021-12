Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une occasion en or se présente à Ancelotti pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors que le Real Madrid pourrait se lancer sur les traces de Corentin Tolisso, qui serait susceptible de quitter le Bayern Munich libre de tout contrat l’été prochain, la porte du Bayern s’ouvrirait dès cet hiver.

Au même titre que David Alaba la saison dernière, le Real Madrid serait susceptible de se lancer sur les traces d’un nouvel agent libre dans le cadre du prochain mercato estival. Les pistes Paul Pogba et Corentin Tolisso auraient d’ailleurs été initiées. Et d’ailleurs, son entourage supposerait que sa prochaine destination sera le Real Madrid selon la Cadena SER. Et il se pourrait que la porte du Bayern Munich s’ouvre dès le mercato hivernal.

Le Bayern compterait vendre Tolisso cet hiver !