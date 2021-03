Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace de taille se précise dans ce gros dossier de Zidane !

Publié le 22 mars 2021 à 0h00 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland impressionne au Borussia Dortmund, son coéquipier Jadon Sancho est également très courtisé. Le Real Madrid s’intéresserait toujours à l’international anglais, tout comme Manchester United.

Malgré la crise du Covid-19, Jadon Sancho est passé tout proche d’un départ l’été dernier. Manchester United a lutté jusqu’à la fin du mercato estival pour mettre la main sur l’international anglais, sans succès. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, l’attaquant de 20 ans était également très apprécié par le Real Madrid, et Zinedine Zidane ne l’aurait pas perdu de vue selon les récentes informations du Daily Express . Alors que le Borussia Dortmund pourrait se résoudre à vendre sa jeune star pour renflouer ses caisses, cela n’aurait pas échappé aux Merengue , mais la concurrence reste très grande dans ce dossier.

Manchester United toujours présent pour Sancho