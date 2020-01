Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un transfert imminent ? La réponse de Reinier Jesus !

Publié le 20 janvier 2020 à 14h00 par A.D.

L’officialisation du transfert de Reinier Jesus au Real Madrid devrait être imminente. Alors qu’il aurait quitté sa sélection pour finaliser son départ, le «nouveau Neymar» s’est justifié.

Reinier Jesus entretient le doute quant à son avenir. Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans, l’attaquant de Flamengo devrait s’engager officiellement avec le Real Madrid ce lundi. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité au début du mois de janvier, le Real Madrid a trouvé un accord à hauteur de 30M€, bonus compris, pour Reinier Jesus. Alors qu’il aurait quitté sa sélection pour finaliser son transfert, le «nouveau Neymar» n’a pas souhaité confirmer son départ vers le Real Madrid.

«J’ai eu des problèmes particuliers, c’était rapide et tout va bien»