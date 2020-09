Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retournement de situation se confirme pour ce joueur de Zidane !

Publié le 19 septembre 2020 à 1h00 par H.K.

Alors que plusieurs clubs européens semblaient se mêler à la lutte pour attirer Borja Mayoral cet été, un énorme retournement de situation semble se confirmer dans ce dossier, alors que Zinedine Zidane pourrait finalement changer ses plans…

L’avenir de Borja Mayoral était pendant longtemps resté flou du côté du Real Madrid. Prêté la saison dernière du côté de Levante, l’attaquant espagnol était annoncé partant de chez les Merengue . Valencia, la Lazio Rome ou encore la Fiorentina seraient très chauds dans ce dossier. Cependant, les dirigeants de la Casa Blanca , et surtout Zinedine Zidane, pourraient reconsidérer la situation du buteur espagnol…

Mayoral finalement conservé ?