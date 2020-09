Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur le départ d'un gros nom de Zidane !

Publié le 19 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

De retour sous les ordres de Carlo Ancelotti, James Rodriguez a quitté le Real pour Everton. Un transfert qui n'aurait rien apporté au Real Madrid.

Dans son optique de dégraissage, le Real Madrid est en passe de boucler deux nouveaux départs. Sergio Reguilon et Gareth Bale devraient signer à Tottenham. Après le transfert de James Rodriguez à Everton, le prochain effectif de Zidane commence à prendre forme. Pour le Colombien, qui n'entrait pas dans les plans de son entraîneur, c'est une belle opportunité pour regagner confiance. Le milieu offensif de 29 ans retrouve un Carlo Ancelotti qu'il connaît bien.

James à Everton pour 0 € ?