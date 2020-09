Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pochettino en rajoute une couche sur le Barça !

Publié le 18 septembre 2020 à 22h30 par H.K.

Toujours libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino est sur le marché des entraîneurs, à la recherche d’un nouveau club. Pendant un temps lié au FC Barcelone, l’Argentin est revenu sur d’anciennes déclarations chocs sur le club culé…

Mauricio Pochettino est toujours libre. Viré de Tottenham après une série de mauvais résultats en novembre dernier, l’Argentin est sur le marché, à la recherche de nouvelles opportunités. Pendant un temps lié au Real Madrid, au PSG ou encore au Barça, Pochettino a balayé une à une toutes les rumeurs, en particulier celle l’envoyant au Barça…

« Je pense que je suis allé trop loin »