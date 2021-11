Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un rendez-vous déjà pris pour l’avenir de Karim Benzema ?

Publié le 21 novembre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le contrat de Karim Benzema expirera le 30 juin 2023, le Real Madrid songerait déjà à prolonger son buteur français.

Le Real Madrid a une énorme confiance à l’égard de Karim Benzema, et c’est pourquoi le club espagnol a choisi de le prolonger jusqu’en juin 2023 avant le début de cette saison 2021/2022. Habituellement, les Merengue prolongent leurs joueurs trentenaires en cours de saison, d’années en années, en attendant de voir leurs prestations lors de leurs derniers mois sous contrat. Le choix effectué avec Karim Benzema a donc été différent et s’apparente à un message fort de la part de la direction du Real Madrid à l’égard de son buteur de 33 ans.

Des discussions auront lieu avec Karim Benzema en 2022