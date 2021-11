Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un protégé de Carlo Ancelotti sur le départ ?

Publié le 7 novembre 2021 à 18h10 par Th.B.

En raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin 2023, Marco Asensio pourrait voir les dirigeants du Real Madrid lui montrer la porte dans les prochains mois. Explications.

Au cours des prochaines semaines, il se pourrait qu’il y ait du mouvement du côté du Real Madrid. Et notamment dans le sens des départs. En effet, Eden Hazard et Gareth Bale n’auraient pu leur place au Real Madrid. C’est du moins ce que la presse ibérique a fait savoir par le biais d’ El Nacional et d’ AS ces dernières heures. Que ce soit cet hiver pour Hazard ou l’été prochain pour Bale, soit à l’expiration de son contrat au Real Madrid, un dégraissage devrait avoir lieu. Et il se pourrait que Marco Asensio connaisse le même sort.

Le Real Madrid pourrait se séparer d’Asensio en fin de saison !