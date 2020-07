Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du Real se mêlerait à la lutte pour ce crack de Zidane !

Publié le 22 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction

De retour d'un prêt à Majorque, Takefusa Kubo devrait à nouveau être cédé par le Real Madrid pour accumuler du temps de jeu. Une opportunité qui ne manquerait pas d'intéresser un club de Liga.

On le surnomme le « Messi japonais ». Arrivé l’année dernière libre en provenance du FC Tokyo, Takefusa Kubo est l’une des grosses pépites du Real Madrid. Promis à un bel avenir, le Japonais était prêté cette année à Majorque où il a réalisé une bonne saison. Toutefois, l’espoir du club merengue devrait repartir pour un prêt d’un an afin d’accumuler de l'expérience et du temps de jeu. Alertés par sa situation, de nombreux clubs se seraient positionnées en vue de s'offrir le prodige du Real Madrid cet été. Villarreal, la Real Sociedad et même le PSG seraient intéressés par Kubo. Une lutte XXL à laquelle il faudrait désormais ajouter un nouveau prétendant…

Le Betis Séville très intéressé par Kubo