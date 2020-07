Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Leonardo et le PSG sont loin d'être seuls pour James Rodriguez !

Publié le 22 juillet 2020 à 20h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, James Rodriguez est sur le départ du côté du Real Madrid, et a été proposé par son agent à Leonardo pour venir renforcer le secteur offensif du PSG. Cependant, l’international colombien aurait déjà trois offres sur la table…

Malgré une saison passée à cirer le banc du Real Madrid, James Rodriguez continue d’avoir la cote sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , Jorge Mendes et Leonardo échangent régulièrement ces dernières semaines concernant l’avenir de l’international colombien, qui a été proposé au PSG pour la saison prochaine. Et tout semble en tous cas aller dans le sens d’un départ pour James Rodriguez…

James indésirable aux yeux de Zidane ?

En effet, comme révélé par AS ce mercredi, le milieu offensif ferait partie de la liste des joueurs que le Real envisagerait de vendre cet été afin de dégager des liquidités. Après son arrivée en provenance de l’AS Monaco en 2014 contre 75M€, James s’était imposé sur côté du Real Madrid, avant de progressivement perdre du temps de jeu. Revenu de son prêt de deux ans au Bayern Munich frais et requinqué, l’international colombien entendait bien tirer son épingle du jeu et se démarquer cette saison sous le maillot merengue, malgré une concurrence colossale sur les côtés. Finalement, Zinedine Zidane n’a pas vraiment compté sur lui cette saison (seulement 728 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison, 14 matchs au total). Avec un maigre bilan d’un but et 2 passes décisives, James Rodriguez pourrait finalement dire au revoir au Real Madrid cet été, et Leonardo pourrait donc en profiter s'il le souhaite. Cependant, la concurrence pourrait être rude…

Déjà trois offres pour James Rodriguez ?