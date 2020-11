Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane qui s'enflamme pour son intégration !

Publié le 15 novembre 2020 à 1h30 par A.D.

Arrivé du Brésil, Eder Militao a fait une pige d'une saison à Porto avant de rejoindre le Real Madrid. Interrogé sur son arrivée en Europe et en Espagne, le défenseur central de 22 ans s'est livré sur son adaptation.

Etincelant au Brésil, Eder Militao a tapé dans l'oeil du FC Porto. Recruté par le club lusitanien, le défenseur de 22 ans n'a disputé qu'une seule saison en Liga portugaise avant d'être chipé par le Real Madrid à l'été 2019. Grâce à un chèque à hauteur de 50M€, la direction merengue a convaincu les Dragoes de laisser filer Eder Militao. Au Real Madrid depuis un peu plus d'un an, l'ancien de Sao Paulo est revenu sur son arrivée et ses premiers pas dans le club emmené par Zinedine Zidane.

«Tout est fait pour que ça se passe bien, il faut écouter»