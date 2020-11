Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce recrutement estival est totalement validé !

Publié le 14 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Arrivé en fin de mercato au PSG, Danilo Pereira est au cœur d'un débat sur son positionnement. Défenseur central ou milieu défensif, le talent de l'international portugais a été loué par un de ses anciens coéquipiers.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a enregistré les arrivées de deux nouveaux joueurs. Rafinha Alcantara et Danilo Pereira ont rejoint l'effectif de Thomas Tuchel. Deux milieux pour renforcer et diversifier l'entrejeu parisien. Mais l'international portugais a été repositionné en défense centrale par son entraîneur. Pour pallier le vide laissé par Thiago Silva. En effet, l'ancien capitaine n'a pas été remplacé. Thomas Tuchel s'est donc retrouvé à bricoler. De quoi créer un nouveau débat au PSG et confirmer les mésententes avec Leonardo.

« Danilo Pereira mérite d'être au PSG »