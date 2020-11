Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a un plan B pour cette pépite !

Publié le 14 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Prêté au Borussia Dortmund afin de s’aguerrir, Reinier Jesus n’entre pas dans les plans de Lucien Favre. Alors que le Real Madrid songe sérieusement à le rapatrier, la pépite brésilienne pourrait rebondir en Liga, où deux clubs l’attendraient.

Le prêt longue durée d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund a été une franche réussite, celui de Reinier Jesus semble déjà voué à l’échec. Débarqué en septembre dans la Ruhr, le Brésilien n’a passé que 105 minutes sur les terrains. Un temps de jeu dérisoire face auquel le Real Madrid a d’ores et déjà exprimé sa gronde. Et tandis que le BVB justifie la situation par la condition physique du joueur, en Espagne, l’hypothèse d’un retour anticipé prend forme, et deux clubs seraient déjà prêts à accueillir la pépite à la dérive.

Valladolid et Valence aux aguets