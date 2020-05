Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand nom de Zidane bientôt prolongé ?

Publié le 11 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Au club depuis l’été 2005, Sergio Ramos pourrait bien avoir la possibilité de prolonger son contrat avec le Real Madrid afin de réaliser son rêve en raccrochant les crampons au Santiago Bernabeu.

Bien qu’il soit toujours en activité, Sergio Ramos est sans contestation possible déjà un grand nom du Real Madrid contemporain. Arrivé en 2005 après seulement une saison professionnelle au FC Séville, l’international espagnol s’est immédiatement imposé dans le onze de départ merengue et n’y est plus jamais ressorti. Bien installé dans la charnière centrale du Real Madrid aux côtés de Raphaël Varane, Ramos aimerait prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021.

Ramos, un an de bonheur en plus ?